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Молния

В ЛНР заявили о причастности спецназа Украины к постановочному обстрелу детсада

В заявлении Народной милиции ЛНР отмечается, что выстрел осуществлялся "из американского гранатомета М141 бункерного типа с водонапорной башни в районе улицы Деповская, 12"

ЛУГАНСК, 18 февраля. /ТАСС/. Военнослужащие спецназа Сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ) причастны к организации постановочного обстрела детского сада на подконтрольной территории Донбасса близ поселка Станица Луганская. Об этом заявила в пятницу Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР).

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"Исходя из вновь открывшихся обстоятельств разбирательства постановочного обстрела детского сада в населенном пункте Новая Кондрашевка (близ поселка Станица Луганская - прим. ТАСС) установлено, что к обстрелу причастна группа отдельного центра специального назначения Сил специальных операций "Запад" (Вооруженных сил Украины - прим. ТАСС), осуществившая выстрел из американского гранатомета М141 бункерного типа с водонапорной башни в районе улицы Деповская, 12", - говорится в заявлении Народной милиции ЛНР, опубликованном в ее Telegram-канале.

"Это подтверждает радиоперехват разговора боевиков ВСУ, имеющийся в распоряжении Народной милиции, и сведения, полученные от мирных жителей", - сообщает оборонное ведомство республики.

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