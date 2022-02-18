В ЛНР заявили о причастности спецназа Украины к постановочному обстрелу детсада

ЛУГАНСК, 18 февраля. /ТАСС/. Военнослужащие спецназа Сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ) причастны к организации постановочного обстрела детского сада на подконтрольной территории Донбасса близ поселка Станица Луганская. Об этом заявила в пятницу Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР).

ЛНР и ДНР сообщают об обстрелах и возможном наступлении ВС Украины

Обострение в Донбассе. ЛНР и ДНР сообщают об обстрелах и возможном наступлении ВС Украины

"Исходя из вновь открывшихся обстоятельств разбирательства постановочного обстрела детского сада в населенном пункте Новая Кондрашевка (близ поселка Станица Луганская - прим. ТАСС) установлено, что к обстрелу причастна группа отдельного центра специального назначения Сил специальных операций "Запад" (Вооруженных сил Украины - прим. ТАСС), осуществившая выстрел из американского гранатомета М141 бункерного типа с водонапорной башни в районе улицы Деповская, 12", - говорится в заявлении Народной милиции ЛНР, опубликованном в ее Telegram-канале.

"Это подтверждает радиоперехват разговора боевиков ВСУ, имеющийся в распоряжении Народной милиции, и сведения, полученные от мирных жителей", - сообщает оборонное ведомство республики.