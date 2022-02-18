В ЛНР сообщили, что украинская армия обстреляла из минометов территорию республики

ЛУГАНСК, 18 февраля. /ТАСС/. Подразделения украинских силовиков обстреляли из минометов населенные пункты Обозное и Золотое-5. Об этом в пятницу сообщили в представительстве Луганской народной республики (ЛНР) в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

ЛНР и ДНР сообщают об обстрелах и возможном наступлении ВС Украины

Обострение в Донбассе. ЛНР и ДНР сообщают об обстрелах и возможном наступлении ВС Украины

"Со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) зафиксировано три нарушения режима прекращения огня по следующим направлениям: Обозное, Золотое-5", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

Уточняется, что для обстрела села Обозное киевские силовики применили минометы калибра 120 мм, выпущено три боеприпаса. Золотое-5 подверглось обстрелу дважды, всего по населенному пункту выпустили 17 мин.

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась утром в четверг. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны ВСУ. Информация о погибших не поступала, одна мирная жительница была ранена, обстрелы привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры.