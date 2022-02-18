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Кризис на Украине
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В ЛНР сообщили, что в военкоматы обратились более 350 добровольцев

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Свыше 350 добровольцев обратились в военкоматы Луганской народной республики (ЛНР), также прибывают добровольцы из стран СНГ, Ближнего Востока и даже ряда европейских стран. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко в эфире телеканала "Россия-24".

"В военкоматы уже обратились более 350 добровольцев из числа граждан ЛНР, - сказал он. - Нами отмечается прибытие добровольцев из стран всего СНГ и бывшего СССР, стран Ближнего Востока и даже ряда европейских стран".

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