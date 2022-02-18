Глава МИД ФРГ заявила, что Украина сама должна решить, быть ли ей нейтральной страной

МЮНХЕН, 18 февраля. /ТАСС/. Украина сама должна решать, быть ей нейтральной страной или нет. Об этом заявила в пятницу глава МИД ФРГ Анналена Бербок на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Если страна хочет быть нейтральной, то это ее выбор", - сказала она.

Бербок отметила, что не может сказать, как будет развиваться ситуация на Украине в ближайшее время. "Не знаю и никто не знает, что произойдет завтра", - заявила министр.

Глава МИД призвала бороться с ложной информацией о ситуации вокруг Украины. В этой связи она выразила поддержку миссии ОБСЕ и отметила необходимость ее усиления.

В четверг обострилась ситуация на линии разграничения в Донбассе. Неподконтрольные Киеву Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) сообщают о массированных обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и подготовке украинской стороной наступления. В результате обстрелов одна мирная жительница была ранена, поврежден ряд объектов гражданской инфраструктуры. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле следят за ситуацией в Донбассе и считают ее очень и очень опасной из-за провокаций украинской стороны.