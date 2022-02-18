Главы МИД ФРГ и Франции не согласны с руководителями ДНР и ЛНР о планах нападения Киева

МЮНХЕН, 18 февраля. /ТАСС/. Главы МИД Германии и Франции Анналена Бербок и Жан-Ив Ле Дриан считают, что доказательств возможного украинского нападения на неподконтрольные Киеву регионы Донбасса нет. Такое утверждение содержится в распространенном в субботу заявлении министров двух стран.

"Мы приняли к сведению заявления лидеров самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик" об эвакуации жителей региона в Россию в качестве предполагаемой меры предосторожности в ожидании возможного украинского нападения. Мы не имеем никаких оснований в поддержку этих обвинений и призываем Россию использовать свое влияние на самопровозглашенные республики, призывая к сдержанности и способствуя деэскалации", - говорится в документе, который распространил германский МИД.

"Мы опасаемся, что инсценированные инциденты могут быть использованы как повод для возможной военной эскалации", - полагают Бербок и Ле Дриан.

Министры приветствовали "попытку спецпредставителя ОБСЕ" созвать внеочередное заседание трехсторонней контактной группы и выразили сожаление по поводу того, что "представители самопровозглашенных народных республик отказались в нем участвовать".

Бербок и Ле Дриан снова выразили обеспокоенность имеющим, по их мнению, место наращиванием российских войск у границы с Украиной.

В четверг обострилась ситуация на линии разграничения в Донбассе. Неподконтрольные Киеву Донецкая и Луганская народные республики сообщают о массированных обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины и подготовке украинской стороной наступления. В результате обстрелов одна мирная жительница была ранена, поврежден ряд объектов гражданской инфраструктуры. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле следят за ситуацией в Донбассе и считают ее очень и очень опасной из-за провокаций украинской стороны.