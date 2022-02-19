Полиция проводит операцию по завершению протеста в Оттаве. Митингующие не сдаются

ОТТАВА, 19 февраля. /ТАСС/. Полиция Оттавы, усиленная сотрудниками правоохранительных органов из других городов и регионов, в том числе спецподразделениями, в пятницу начала масштабную операцию по завершению акции протеста дальнобойщиков, которые митингуют в столице Канады с 29 января. Как убедился корреспондент ТАСС, полиция пока действует корректно, но эффективно, а сами протестующие намерены держаться до последнего человека.

Так называемое ядро протеста находится на Веллингтон-стрит, проходящей прямо мимо зданий национального парламента, и прилегающих к ней улицах. В настоящее время полицейские цепи смогли выдавить протестующих с Ридо-стрит, которая соединяется с Веллингон-стрит. Напротив стражей порядка стоит цепь из протестующих, среди них есть и ветераны канадских вооруженных сил. Они поют национальный гимн и кричат полицейским: "Свобода. Вставайте на нашу сторону". Когда сотрудники правоохранительных органов начинают движение, протестующие отходят.

Сотрудники полиции буквально взяли в осаду все кварталы центральной части города, установив блокпосты. За периметр пропускают лишь местных жителей и тех, кому нужно попасть в центр по делам. При этом корреспондент ТАСС смог беспрепятственно пройти несколько кордонов, но стал свидетелем того, как полицейские остановили автомобиль с канадским флагом, который пытался проехать за периметр. Водитель был вынужден развернуться.

По свидетельству корреспондента ТАСС, который пробыл в центре около трех часов, протестующие и полицейские ведут себя корректно, и никого из митингующих в районе за это время не задержали. При этом полиция Оттавы в Twitter сообщила, что с начала операции задержаны 70 человек, такое же количество автомобилей протестующих эвакуировано из центра города.

На Веллингтон-стрит перед комплексом зданий национального парламента сосредоточено много грузовиков. Они припарковны очень плотно друг другу, чтобы их было сложнее эвакуировать. Подходы к этой своеобразной парковке перекрыты фурами. Кроме того, участники акции, воспользовавшись прошедшим ночью снегопадом, соорудили подобие баррикад из снега.

Стоять до конца

Как убедился корреспондент ТАСС, митингующие не собираются покидать место протеста, несмотря на то что это грозит арестами и крупными штрафами. "Я не боюсь, что меня арестуют, что у меня отнимут мой грузовик. Свобода мне дороже, я никуда не уеду", - сказал один из водителей. "Это мирный протест, который власти пытаются представить в плохом свете. Мы имеем право на мирный протест, когда не согласны с действиями правительства, это записано в нашей Хартии прав и свобод, но никто из чиновников не хочет нас слышать. Мы будет стоять тут до последнего", - добавил другой протестующий.

В настоящее время в этом районе находятся несколько сотен митингующих и примерно столько же полицейских.

Протесты против коронавирусных ограничений начались в Канаде в конце января. В настоящее время митингующие остались только в Оттаве, где они протестуют с 29 января. 14 февраля либеральное правительство премьер-министра Канады Джастина Трюдо впервые в истории страны применило закон о ЧС. Власти заявили, что подобные формы протеста являются незаконными, а отказ покинуть город приведет к задержанию и дальнейшему аресту, крупным штрафам, лишению водительских прав и лицензии дальнобойщика, а также изъятию транспортных средств.