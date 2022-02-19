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Кризис на Украине
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Лидеры ЕС, НАТО и США призвали к немедленной деэскалации ситуации вокруг Украины

Евросоюз привержен дипломатии и един в поддержке Украины, заявил глава Евросовета Шарль Мишель

БРЮССЕЛЬ, 19 февраля. /ТАСС/. Лидеры ЕС, НАТО, США провели в пятницу вечером телефонный разговор, в ходе которого призвали к немедленной деэскалации ситуации вокруг Украины "на фоне тревожных сообщений". Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

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"В телефонном разговоре с американским и трансатлантическими лидерами обсуждались последние события вокруг России и Украины. Призвали к немедленной деэскалации на фоне тревожных сообщений. ЕС привержен дипломатии и един в поддержке Украины", - написал Мишель в Twitter.

Одновременно с ним о разговоре сообщил и генсек НАТО Йенс Столтенберг. "Хороший телефонный разговор с Джо Байденом и трансатлантическими лидерами о продолжающемся кризисе безопасности на Украине и вокруг нее", - написал он. "Мы продолжаем наши дипломатические усилия и согласны с тем, что любая дальнейшая агрессия со стороны России будет стоить дорого", - утверждал генсек альянса.

Ситуация вокруг Украины станет главной темой заседания глав МИД 27 стран Евросоюза, которое пройдет 21 февраля в Брюсселе. Европейские министры обсудят ее с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

В четверг обострилась ситуация на линии разграничения в Донбассе. Неподконтрольные Киеву Донецкая и Луганская народные республики сообщают о массированных обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины и подготовке Киевом наступления. В результате обстрелов одна мирная жительница была ранена, поврежден ряд объектов гражданской инфраструктуры. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле следят за ситуацией в Донбассе и считают ее очень и очень опасной из-за провокаций украинской стороны.

Теги
УкраинаСШАРоссияКризис на УкраинеСтолтенберг, ЙенсМишель, Шарль
ОБСЕ выразила глубокую обеспокоенность ситуацией на востоке Украины
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