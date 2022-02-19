В ДНР сообщили о новом обстреле ВСУ поселка Зайцево

ДОНЕЦК, 19 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь обстреляли из минометов калибром 120 мм поселок Зайцево (южное) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило в субботу в своем Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ДНР и ЛНР объявили об эвакуации мирных жителей в Россию.

ДНР и ЛНР объявили об эвакуации мирных жителей в Россию. Главное

"<...> Зайцево (южное): выпущено восемь мин калибром 120 мм", - говорится в сообщении. Около полуночи ВСУ выпустили по поселку еще семь мин калибром 120 мм.

По данным представительства ДНР в СЦКК, с начала пятницы украинские силовики выпустили по ДНР более 300 боеприпасов.

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась утром в четверг. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны ВСУ. Информация о погибших не поступала, одна мирная жительница была ранена, обстрелы привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры.

В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России в связи с нарастающей угрозой боевых действий.