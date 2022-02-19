Глава Пентагона заявил, что не считает блефом "планы по вторжению" России на Украину

НЬЮ-ЙОРК, 19 февраля. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин не считает блефом якобы имеющиеся у РФ планы по "вторжению" на Украину. С соответствующим утверждением он выступил в интервью телекомпании ABC , фрагмент которого был показан в пятницу.

"Не думаю, что это блеф", - сказал Остин, отвечая на вопрос о якобы планах российского руководства вторгнуться в соседнюю страну. По утверждению главы Пентагона, вблизи границы с Украиной "размещено все, что нужно для успешного вторжения".

"Если бы они перемещали [войска] в гарнизоны, мы бы не видели в этом регионе всего, что мы видим, - не только боевые вооружения, но также [средства] логистической и медицинской поддержки, боевую авиацию", - предположил Остин. При этом он повторил утверждение, что "атака может произойти в короткие сроки".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он отметил, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин подчеркнул во вторник по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Москве, что Россия не желает войны, поэтому и предложила провести переговоры об обеспечении равной безопасности в Европе.