Парламент Канады из-за полицейской операции в Оттаве возобновит работу не ранее 21 февраля

ОТТАВА, 19 февраля. /ТАСС/. Канадский парламент возобновит работу не ранее 21 февраля из-за продолжающейся полицейской операции, которая призвана завершить акцию протеста дальнобойщиков в Оттаве. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Глава правительства провел совещание оперативной группы с ключевыми министрами и начальниками полиции по ситуации в столице. "Группа отметила, что ситуация в Оттаве привела к беспрецедентной отмене пятничного заседания Палаты общин [нижней палаты парламента] и продлению перерыва в работе Сената Канады [верхней палаты] до 21 февраля из-за продолжающихся операций правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

14 февраля либеральное правительство Трюдо впервые в истории страны применило закон о ЧС. Он вступил в действие, но, согласно процедуре, в течение семи дней с этого момента его должен утвердить или отклонить парламент.

Протесты против коронавирусных ограничений, инициированные дальнобойщиками, начались в Канаде в конце января. В настоящее время митингующие остались только в Оттаве. Власти заявили, что подобные формы протеста являются незаконными, а отказ покинуть город приведет к задержанию и дальнейшему аресту, крупным штрафам, лишению водительских прав и лицензии дальнобойщика, а также изъятию транспортных средств. Согласно последним данным, стражи порядка задержали в городе более 100 человек.