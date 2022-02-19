В ДНР заявили, что украинские военные обстреляли районы пяти населенных пунктов

ДОНЕЦК, 19 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 27 снарядов и 38 мин по районам пяти населенных пунктов Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщило в субботу в своем Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

ЛНР и ДНР сообщают об обстрелах и возможном наступлении ВС Украины

Обострение в Донбассе. ЛНР и ДНР сообщают об обстрелах и возможном наступлении ВС Украины

"05:20 - н. п. Бахчевик - н. п. Красный Октябрь: выпущено 15 снарядов калибром 122 мм; 05:30 - н. п. Старогнатовка - н. п. Староласпа: выпущено 12 снарядов калибром 122 мм; 05:30 - н. п. Николаевка - н. п. Докучаевск: выпущено 18 мин калибром 120 мм; 06:05 - н. п. Лебединское - н. п. Безыменное: выпущено 12 мин калибром 120 мм; 06:15 - н. п. Водяное - н. п. Веселое: выпущено 8 мин калибром 120 мм", - говорится в сообщении.

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась утром в четверг. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны ВСУ. Информация о погибших не поступала, одна мирная жительница была ранена, обстрелы привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры

В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России в связи с нарастающей угрозой боевых действий.

Повреждение насосной станции

В результате обстрела повреждения получила Васильевская насосная станция в ДНР.

"Поступила оперативная информация о повреждениях Васильевской насосной станции. В результате обстрела горит трансформатор № 2, насосная станция первого подъема Южно-Донбасского водовода (ЮДВ) остановлена, населенный пункт Васильевка обесточен. Из-за остановки Васильевской насосной станции Донецкая фильтровальная станция переведена на резервную подачу воды. Подробные обстоятельства уточняются", - говорится в сообщении.

Васильевка расположена примерно в 1,5 км от линии соприкосновения в Донбассе. В ней находится насосная станция первого подъема Южно-Донбасского водовода - одного из ключевых объектов водоснабжения в Донбассе, питающего населенные пункты по обе стороны линии соприкосновения.

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась утром в четверг. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны ВСУ. Информация о погибших не поступала, одна мирная жительница была ранена, обстрелы привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры.

В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России в связи с нарастающей угрозой боевых действий.