В ДНР сообщили, что украинская армия обстреляла республику с пяти направлений

ДОНЕЦК, 19 февраля. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в субботу утром обстреляли территорию Донецкой народной республики (ДНР) с пяти направлений. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ по направлениям: Бахчевик - Красный Октябрь (выпущено 15 снарядов калибром 122 мм); Старогнатовка - Староласпа (выпущено 12 снарядов калибром 122 мм); Николаевка - Докучаевск (выпущено 18 мин калибром 120 мм); Лебединское - Безыменное (выпущено 12 мин калибром 120 мм); Водяное - Веселое (выпущено 8 мин калибром 120 мм)", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

Также в представительствах республик в СЦКК сообщили, что ВСУ минувшей ночью обстреляли более 10 населенных пунктов в ЛНР и ДНР. "За минувшую ночь ВСУ обстреляли ряд населенных пунктов на территориях ДНР и ЛНР. Нанесены удары с использованием ствольной артиллерии и крупнокалиберных пулеметов. В общей сложности за ночь выпущено порядка 250 боеприпасов, в том числе калибром 120 мм и 122 мм", - говорится в сообщении представительства. По данным СЦКК, в ДНР под удар "попали окраины Горловки, поселки и села возле Ясиноватой и Донецка, Докучаевск, Стыла, Староласпа, Безыменное, на территории ЛНР - Славяносербск, Донецкий, Металлист, Первомайск".

В населенном пункте Васильевка возле Ясиноватой обстрелом повреждена Васильевская насосная станция первого подъема Южно-Донбасского водовода. Станция, как и весь населенный пункт, обесточены.

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась утром в четверг. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Информация о погибших не поступала, ранен один мирный житель, обстрелами поврежден ряд объектов гражданской инфраструктуры.

В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в связи с нарастающей угрозой боевых действий объявили об эвакуации жителей республик в Россию.