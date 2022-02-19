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Шольц сообщил, что Германия продолжит финансовую поддержку Украины

Германия продолжит финансовую поддержку Украины, поставки оружия были невозможны - Шольц.

Мюнхенская конференция по безопасности
Шольц указал на важность диалога с Россией и напомнил об угрозе санкций
Канцлер ФРГ охарактеризовал подход Запада к отношениям с Россией как "двойную стратегию"
Шольц указал на важность диалога с Россией и напомнил об угрозе санкций
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