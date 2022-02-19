Столтенберг отказался отвечать на вопрос, поддержит ли он вступление Украины в ЕС

МЮНХЕН, 19 февраля. /ТАСС/. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, отказался отвечать на вопрос, может ли он поддержать вступление Украины в Евросоюз, напомнив, что он не смог убедить в этом даже свою страну - Норвегию.

"Это не мне решать. Я на самом деле пытался убедить вступить в ЕС Норвегию (правительство которой он возглавлял в 2000 - 2001 годах - прим. ТАСС), но мне это не удалось. Поэтому я должен быть очень осторожен, когда даю советы другим", - сказал Столтенберг.

При этом он подчеркнул, что "только сама страна должна принимать решение о своем желании вступить в ЕС и НАТО и только члены этих организаций могут решать, хотят ли они ее принять".

Ранее лидеры ЕС и НАТО неоднократно заявляли, что в обозримой перспективе Киев не сможет присоединиться ни к одной из этих организаций.