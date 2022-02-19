{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Мюнхенская конференция по безопасности

Столтенберг отказался отвечать на вопрос, поддержит ли он вступление Украины в ЕС

Генсек НАТО заявил, что "только сама страна должна принимать решение о своем желании вступить в ЕС и НАТО и только члены этих организаций могут решать, хотят ли они ее принять"

МЮНХЕН, 19 февраля. /ТАСС/. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, отказался отвечать на вопрос, может ли он поддержать вступление Украины в Евросоюз, напомнив, что он не смог убедить в этом даже свою страну - Норвегию.

На эту тему
В ожидании девятой волны. Этапы расширения НАТО на восток
В ожидании девятой волны.

"Это не мне решать. Я на самом деле пытался убедить вступить в ЕС Норвегию (правительство которой он возглавлял в 2000 - 2001 годах - прим. ТАСС), но мне это не удалось. Поэтому я должен быть очень осторожен, когда даю советы другим", - сказал Столтенберг.

При этом он подчеркнул, что "только сама страна должна принимать решение о своем желании вступить в ЕС и НАТО и только члены этих организаций могут решать, хотят ли они ее принять".

Ранее лидеры ЕС и НАТО неоднократно заявляли, что в обозримой перспективе Киев не сможет присоединиться ни к одной из этих организаций.

Теги
УкраинаСтолтенберг, ЙенсМюнхенская конференция по безопасности
Онлайн
Обострение ситуации в Донбассе. Онлайн
ДНР и ЛНР на фоне обострения объявили об организации выезда населения в Россию. На следующий день главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали указы о всеобщей мобилизации
Обострение ситуации в Донбассе.
Читать полностью