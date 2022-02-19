Зеленский попросил Запад ответить на вопросы о перспективах членства Украины в ЕС и НАТО

"Архитектура безопасности хрупкая, не работает. Это сироп от кашля, когда требуется вакцина от коронавируса. <...> Время строить новую систему безопасности в Европе, до миллионов жертв, до того, как случится третья мировая война", - сказал Зеленский в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности.

Зеленский заявил, что поручил МИД Украины созвать саммит стран-участниц Будапештского меморандума. Он заявил, что инициирует проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума.

"Я поручил МИД созвать саммит стран-участниц Будапештского меморандума. И если он не состоится или не предоставит Украине гарантии безопасности, то будет признан Киевом как недействительный вместе с пунктами, подписанными в 1994 году", - сказал он.

Президент заявил, что Украина не будет "кланяться" за помощь ей от партнеров, так как считает, что это взнос Запада в безопасность Европы. Зеленский попросил Запад дать честные ответы на вопросы о перспективах членства Украины в ЕС и НАТО. Президент утверждает, что Украина последовательно выполняет нормандские договоренности и "Минск". Зеленский заявил, что благодарен США за раздведданные, но подчеркнул, что доверяет своей разведке.

Украина требует разблокировать переговорный процесс по Донбассу, но не намерена ограничиваться только одним форматом переговоров, отметил Зеленский.

Он утверждает, что на Украине нет паники.