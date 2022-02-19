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Зеленский предложил созвать саммит Совбеза ООН с Украиной, Германией и Турцией

МЮНХЕН, 19 февраля. /ТАСС/. Украинский президент Владимир Зеленский предложил созвать заседание Совета Безопасности ООН при участии Украины, Германии и Турции.

"Я предлагаю в ближайшие недели созвать саммит государств - постоянных членов Совета Безопасности ООН при участии Украины, Германии и Турции для решения вопросов по вызовам безопасности в Европе", - заявил он в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности. Кроме того, по словам президента, он предлагает Совбезу ООН "наработать новые, действенные гарантии безопасности для Украины".

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