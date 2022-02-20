Депутат Бундестага считает, что санкции против "Северного потока - 2" навредят Германии

БЕРЛИН, 20 февраля. /ТАСС/. Санкции против "Северного потока - 2", которые не исключила глава МИД ФРГ Анналена Бербок на конференции в Мюнхене, навредят самой Германии, а жители ФРГ в таком случае заплатили бы за "чужие интересы". Такое мнение высказал в ответ на запрос ТАСС представитель партии "Альтернатива для Германии", член парламентского комитета по энергетике и защите климата Штеффен Котре.

Таким образом депутат прокомментировал слова Бербок, которая заявила, что Берлин рассматривает "все варианты" ответа в случае агрессии РФ против Украины, в том числе в контексте "Северного потока - 2". В этом случае, по ее словам, ФРГ будет готова сама "заплатить высокую цену". "Платить "высокую цену" готовы правительство и политики. Санкции или даже остановка "Северного потока - 2" нанесли бы ущерб самой Германии. Кроме того, из-за такой риторики огромен ущерб нашим важным отношениям с Россией", - сказал он. По мнению депутата, граждане республики в таком случае заплатили бы "за чужие интересы".

"Большинство немцев, как показывают опросы, против членства Украины в НАТО", - сказал он.

Ситуация вокруг "Северного потока - 2"

16 ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого транспортного оператора из-за вопросов организационно-правового характера. Регулятор отметил, что процесс возобновится, когда фирма со штаб-квартирой в городе Цуг передаст основной капитал, касающийся германского сегмента, в собственность немецкой "дочки". Процесс приостановлен до тех пор, пока передача основных активов и человеческих ресурсов дочерней компании не будет завершена и Федеральное сетевое агентство сможет проверить новые документы. Как только они поступят, снова начнется отсчет периода проверки.

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось завершить до конца 2019 года, однако из-за санкций США строительство задерживалось. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии.

29 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия с партнерами выполнила свою задачу по созданию "Северного потока - 2", теперь слово за европейцами. "Северный поток - 2", как отметил президент, готов к работе. Путин подчеркнул, что как только партнеры в Европе примут решение о начале работы, туда сразу же начнут поступать большие дополнительные объемы российского газа. Президент выразил уверенность, что запуск "Северного потока - 2" приведет к снижению цен на газ в Европе.

Германии сейчас нужно больше газа, поскольку страна отказывается от угольной и атомной энергетики.

Утверждения о вторжении

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.