Киев намерен предложить странам Будапештского меморандума решения по безопасности Украины

КИЕВ, 20 февраля. /ТАСС/. Киев в ближайшее время обратится ко всем подписантам Будепаштского меморандума с призывом не только провести консультации, но и предложит решения по безопасности для Украины. Об этом в воскресенье на брифинге по итогам Мюнхенской конференции по безопасности, который транслировал телеканал "Украина-24" , сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"[Мы намерены] не просто провести консультации [с подписантами Будапештского меморандума], а выйти с конкретными решениями о шагах, которые будут применены для гарантирования безопасности Украины. На этом этапе могу добавить один элемент: отказ Российской Федерации от таких консультаций не должен влиять на решение других стран-гарантов об участии в консультациях. Эти гарантии безопасности давались Украине в 1994 году не от группы стран, а от каждой страны индивидуально", - сказал министр.

При этом он выразил надежду на то, что Москва подтвердит участие в этих консультациях. Как отметил Кулеба, Киев намерен проверить, работает ли созданная этим меморандумом система безопасности.

В субботу на Мюнхенской конференции по безопасности президент Владимир Зеленский инициировал консультации по поводу Будапештского меморандума. Он сообщил, что поручил МИД Украины созвать саммит стран, подписавших этот меморандум.

Будапештский меморандум подписан 5 декабря 1994 года лидерами Украины, России, Великобритании и США. Согласно договору, Украина ликвидировала ядерный арсенал, а Россия, США и Великобритания гарантировали Киеву безопасность.

10 февраля текущего года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после встречи с британской коллегой Лиз Трасс напомнил на пресс-конференции, что Будапештский меморандум сопровождался декларацией, которая была подписана еще Францией и Украиной, где требовалось от всех участников не допускать каких-либо нарушений принципов ОБСЕ, включая принцип уважения прав национальных меньшинств. Однако Украина этот документ полностью игнорирует до сих пор.