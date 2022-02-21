Макфол удивился предупреждению американского посольства в России

ТАСС, 21 февраля. Экс-посол США в Москве Майкл Макфол назвал "весьма необычным" предупреждение американского посольства в РФ своим гражданам о возможности атак в общественных местах. Об этом он написал в Twitter.

"Это весьма необычно. Не могу припомнить сообщение наподобие такого (кроме того раза, когда у нашей резиденции в Спасо-Хаусе была демонстрация, и мы сказали людям избегать этого района)", - сообщил он.

Ранее американское диппредставительство из-за неких сообщений об угрозах атак в общественных местах, ссылки на которые не были предоставлены, рекомендовало американцам следить за публикациями в международных СМИ, избегать скопления людей, сообщать друзьям и семье о своей безопасности, не контактировать с незнакомыми людьми, "быть начеку в туристических местах и местах, где бывают приезжие с Запада".

В посольстве также рекомендовали американцам подготовить план эвакуации, "не предполагающий помощи правительства США".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, реагируя на эту публикацию, адресовала вопрос посольству США в РФ о том, передавало ли оно российским коллегам данные о якобы существующих угрозах терактов.