Посольство США в России объяснило свое предупреждение об атаках

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Американское посольство в России объяснило предупреждение для граждан США в связи возможными атаками на общественные места, в частности в Москве и Санкт-Петербурге, сообщениями СМИ о минировании.

"В последние дни некоторые российские СМИ сообщали о волне угроз о минировании в российских госучреждениях и метро в Москве и Санкт-Петербурге и других местах. Для Госдепартамента США нет большей ответственности, чем безопасность наших граждан за рубежом. Из соображений предосторожности и в соответствии с нашей ответственностью за обеспечение безопасности наших граждан четкой и оперативной информацией для их дальнейшего планирования путешествий мы опубликовали это предупреждение", - заявили ТАСС в посольстве в понедельник.

17 февраля сообщалось, что неизвестный злоумышленник разослал сообщения о минировании в Москве всех торговых центров, судов и вокзалов. Экстренные службы после проведения соответствующих работ не обнаружили опасных предметов.

20 февраля американское диппредставительство опубликовало предупреждение для американских граждан о якобы существующих угрозах терактов в общественных местах в Москве и Санкт-Петербурге, а также в районах вдоль границы России и Украины. Американские граждане, комментируя публикацию на странице в Twitter посольства с предупреждениями, выразили сомнения в надежности источников подобной информации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова адресовала вопрос посольству, передавало ли оно российским коллегам данные о якобы существующих угрозах терактов.