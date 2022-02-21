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Глава Евросовета заявила, что ЕС и партнеры дадут общий ответ на признание РФ ДНР и ЛНР

БРЮССЕЛЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) является нарушением международного права. Об этом заявили в понедельник председатели Евросовета и Еврокомиссии Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен, а также глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Признание двух сепаратистских территорий на Украине является вопиющим нарушением международного права, территориальной целостности Украины и минских соглашений. ЕС и его партнеры отреагируют единством, твердостью и решимостью в знак солидарности [с Украиной]", - опубликовали они одинаковые тексты в Twitter.

Теги
УкраинаРоссияМишель, ШарльФон дер Ляйен, УрсулаБоррель, Жозеп
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