Байден и Зеленский общались по телефону во время обращения Путина о Донбассе

ВАШИНГТОН, 21 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден провел в понедельник телефонные переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским во время телеобращения президента РФ Владимира Путина, в котором российский лидер объявил о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

"Президент Байден провел телефонный разговор по защищенной линии с президентом Украины Зеленским сегодня днем с 14:05 до 14:40 по восточному времени (с 22:05 мск до 22:40 мск)", - сообщили в Белом доме. Об итогах беседы пока не сообщается.

Обращение Путина транслировалось в эфире ориентировочно с 21:40 до 22:35 мск.

Ранее Зеленский в Twitter сообщил, что провел разговор с Байденом и обсудил "события последних часов".

Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.