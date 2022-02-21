Глава МИД Дании поддержал территориальную целостность Украины после признания РФ ДНР и ЛНР

СТОКГОЛЬМ, 21 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Дании Еппе Куфуд заявил в понедельник о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины после признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Что сказал Путин в обращении к россиянам

Признание Донбасса и предостережение Киеву. Что сказал Путин в обращении к россиянам

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"Осуждаю <...> решение России признать Луганскую и Донецкую области Украины независимыми. Дания твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Россия должна прекратить нарушать международное право и минский процесс", - написал он в Twitter.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.