Чехия считает признание Россией независимости ДНР и ЛНР нарушением минских соглашений

Признание Донбасса и предостережение Киеву. Что сказал Путин в обращении к россиянам

"Одностороннее признание [Россией] двух территорий [ДНР и ЛНР] <...> является грубым нарушением международного права, территориальной целостности Украины и минских соглашений", - заявил глава внешнеполитического ведомства в Twitter.

Спикер Палаты депутатов (нижней палаты) парламента Чехии Маркета Пекарова-Адамова в "Фейсбуке" написала: "Владимир Путин в своем обращении [по ситуации вокруг Украины] упомянул о волне принятия государств бывшего восточного блока в НАТО. Между ними была и Чехия. <...> Не будь Вацлава Гавела (последний президент Чехословакии и первый президент Чехии - прим. ТАСС) и других [политиков], которые нас привели в НАТО, сегодня бы мы находились тоже под угрозой [для собственной безопасности], как и Украина".