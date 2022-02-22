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Выборы в ДНР и ЛНР

Чехия считает признание Россией независимости ДНР и ЛНР нарушением минских соглашений

Ян Липавский назвал это грубым нарушением международного права

ПРАГА, 22 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил в понедельник, что признание Россией независимости республик Донбасса является нарушением международного права и минских соглашений.

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"Одностороннее признание [Россией] двух территорий [ДНР и ЛНР] <...> является грубым нарушением международного права, территориальной целостности Украины и минских соглашений", - заявил глава внешнеполитического ведомства в Twitter.

Спикер Палаты депутатов (нижней палаты) парламента Чехии Маркета Пекарова-Адамова в "Фейсбуке" написала: "Владимир Путин в своем обращении [по ситуации вокруг Украины] упомянул о волне принятия государств бывшего восточного блока в НАТО. Между ними была и Чехия. <...> Не будь Вацлава Гавела (последний президент Чехословакии и первый президент Чехии - прим. ТАСС) и других [политиков], которые нас привели в НАТО, сегодня бы мы находились тоже под угрозой [для собственной безопасности], как и Украина".

Теги
ЧехияРоссияВыборы в ДНР и ЛНР
Признание суверенитета ДНР и ЛНР
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