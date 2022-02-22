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Признание суверенитета ДНР и ЛНР

Экс-спикер Рады призвал Киев к введению военного положения в Донецкой и Луганской областях

Дмитрий Разумков считает, что украинскому парламенту необходимо внести изменения в бюджет для обеспечения обороны Донбасса

КИЕВ, 22 февраля. /ТАСС/. Верховная рада должна немедленно собраться на заседание, чтобы ввести военное положение в Донецкой и Луганской областях и внести изменения в бюджет для обеспечения оборонных задач.

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Такое мнение выразил в понедельник бывший спикер парламента Дмитрий Разумков.

"Учитывая последние события, Верховная рада должна немедленно собраться и принять все необходимые решения для противодействия угрозам и вызовам, которые сегодня стоят перед Украиной", - написал он в Telegram-канале. По словам политика, это должны быть "изменения в бюджет для обеспечения оборонных задач, введение военного положения в Донецкой и Луганской областях, а также обращение к странам-партнерам по внедрению санкций". "Призываю депутатов и руководство парламента не забывать о нашей общей ответственности перед страной. Мы не можем себе позволить откладывать и думать, что проблемы решат за нас", - заключил он.

Теги
УкраинаРазумков, Дмитрий АлександровичПризнание суверенитета ДНР и ЛНР
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