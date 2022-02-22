Экс-спикер Рады призвал Киев к введению военного положения в Донецкой и Луганской областях

Такое мнение выразил в понедельник бывший спикер парламента Дмитрий Разумков.

"Учитывая последние события, Верховная рада должна немедленно собраться и принять все необходимые решения для противодействия угрозам и вызовам, которые сегодня стоят перед Украиной", - написал он в Telegram-канале. По словам политика, это должны быть "изменения в бюджет для обеспечения оборонных задач, введение военного положения в Донецкой и Луганской областях, а также обращение к странам-партнерам по внедрению санкций". "Призываю депутатов и руководство парламента не забывать о нашей общей ответственности перед страной. Мы не можем себе позволить откладывать и думать, что проблемы решат за нас", - заключил он.