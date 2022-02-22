Латвия анонсировала переговоры по безопасности в формате экспедиционных сил

РИГА, 22 февраля. /ТАСС/. Латвия вместе с Великобританией и другими странами ведет переговоры в формате Объединенных экспедиционных сил (ОЭС, Joint Expeditionary Force) по вопросам безопасности. Об этом в ночь на вторник сообщил министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

"Сегодня и завтра очень важные переговоры в формате Объединенных экспедиционных силах с министрами обороны Великобритании и Северных стран об ответе на агрессию [президента РФ Владимира] Путина и сотрудничестве для обеспечения безопасности Северной Европы", - написал он в Twitter.

Созданные в 2014 году Объединенные экспедиционные силы не являются постоянными войсками. Участвующие в них страны (кроме Британии, это также государства - члены НАТО: Дания, Норвегия, Эстония, Латвия, Литва и Нидерланды) предоставляют свои подразделения в случае возникновения кризисной ситуации. Официальной целью является проведение совместных учений и оказание помощи в случае нападения на страны-участницы, ООН, ЕС или НАТО - от гуманитарных операций до боевых действий.