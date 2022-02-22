{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Признание суверенитета ДНР и ЛНР

Латвия анонсировала переговоры по безопасности в формате экспедиционных сил

Они состоятся 22 и 23 февраля

РИГА, 22 февраля. /ТАСС/. Латвия вместе с Великобританией и другими странами ведет переговоры в формате Объединенных экспедиционных сил (ОЭС, Joint Expeditionary Force) по вопросам безопасности. Об этом в ночь на вторник сообщил министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

На эту тему
Как развивалась информационная кампания Запада вокруг "вторжения" России на Украину
Как развивалась информационная кампания Запада вокруг "вторжения" России на Украину

"Сегодня и завтра очень важные переговоры в формате Объединенных экспедиционных силах с министрами обороны Великобритании и Северных стран об ответе на агрессию [президента РФ Владимира] Путина и сотрудничестве для обеспечения безопасности Северной Европы", - написал он в Twitter.

Созданные в 2014 году Объединенные экспедиционные силы не являются постоянными войсками. Участвующие в них страны (кроме Британии, это также государства - члены НАТО: Дания, Норвегия, Эстония, Латвия, Литва и Нидерланды) предоставляют свои подразделения в случае возникновения кризисной ситуации. Официальной целью является проведение совместных учений и оказание помощи в случае нападения на страны-участницы, ООН, ЕС или НАТО - от гуманитарных операций до боевых действий.

Теги
ЛатвияПабрикс, АртисПризнание суверенитета ДНР и ЛНР
Признание суверенитета ДНР и ЛНР
Байден подписал указ о санкциях в связи с признанием Россией ДНР и ЛНР
Президент США считает, что признание республик противоречит обязательствам РФ по минским соглашениям и еще больше угрожает миру и стабильности Украины
Байден подписал указ о санкциях в связи с признанием Россией ДНР и ЛНР
Читать полностью