Власти США пока не уточняют, сохраняет ли Блинкен готовность к встрече с Лавровым

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Американское правительство пока не уточняет, остаются ли в силе планы проведения очной встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, намечавшейся на 24 февраля.

Выступая в понедельник на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном ситуации вокруг России и Украины, представитель администрации США высокого ранга отказался внести ясность в этот вопрос. "Я бы переадресовал вас с этим вопросом к Госдепартаменту [США]. Думаю, они могут сказать на эту тему больше, чем я на данном брифинге", - сказал чиновник.

В американском внешнеполитическом ведомстве пока не ответили на просьбу ТАСС сообщить, состоятся ли переговоры Лаврова и Блинкена. Глава МИД РФ ранее в понедельник объявил, что встречу планировалось провести в Женеве.