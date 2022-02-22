Глава ЛНР поблагодарил Путина за признание республик Донбасса

Что сказал Путин в обращении к россиянам

Признание Донбасса и предостережение Киеву. Что сказал Путин в обращении к россиянам

"От имени всех жителей Луганской народной республики я выражаю слова огромной, искренней благодарности президенту России Владимиру Путину за признание Донбасса!" - говорится в заявлении Пасечника.

Он выразил уверенность, что вместе у ЛНР и России "получится возродить и приумножить былую славу региона, обеспечить жителям стабильность и уверенность в завтрашнем дне".

"Самое главное - у нас появилась надежная уверенность на мирное, процветающее будущее", - добавил Пасечник.

"Наши надежды и мечты стали реальностью: Луганская народная республика признана самым могущественным и великим государством - Российской Федерацией!" - подчеркнул глава республики.

По его словам, республики Донбасса обратились к России с просьбой о признании их независимости, когда обстановка на линии соприкосновения с украинскими силовиками накалилась до предела и другого выбора не оставалось, и Москва приняла историческое решение.

"В момент, когда обстановка на линии фронта накалилась до предела - Киев возобновил массированные обстрелы по всей линии фронта, с особой жестокостью начал подрывать покой и безопасность наших жителей, - нам ничего не оставалось, как обратиться к России. Руководство страны услышало голос Донбасса и приняло судьбоносное, историческое для всех нас решение - признать независимость и суверенитет народных республик, прекрасно осознавая все риски со стороны Запада", - говорится в заявлении.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.