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Протесты в Казахстане
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В Казахстане арестовали бывшего министра обороны

Мурата Бектанова ранее задержали по подозрению в бездействии в период январских беспорядков

НУР-СУЛТАН, 22 февраля. /ТАСС/. Специализированный межрайонный следственный суд казахстанской столицы вынес во вторник решение об аресте на два месяца бывшего министра обороны страны Мурата Бектанова, который ранее был задержан по подозрению в бездействии в период январских беспорядков. Об этом сообщила пресс-служба суда.

"22 февраля специализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султана в отношении подозреваемого Бектанова М. санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца", - говорится в сообщении.

Другие данные досудебного расследования не подлежат разглашению, отметили в пресс-службе.

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