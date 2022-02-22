После беспорядков в Казахстане задержали 20 иностранцев, включая трех россиян

НУР-СУЛТАН, 22 февраля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Казахстана задержали 20 иностранцев в ходе произошедших в начале января беспорядков. Об этом заявила агентству Тенгриньюз уполномоченный по правам человека Эльвира Азимова в ответ на вопрос, есть ли среди задержанных иностранные граждане.

"На сегодня есть данные о 20 иностранных гражданах. Больше всего граждан Узбекистана - 12 человек, трое граждан России, двое из Кыргызстана, по одному из Таджикистана и Китая и одно лицо без установленного гражданства", - сказала она.

По ее словам, среди граждан Киргизии один находится в Таразе, а второй - в Усть-Каменогорске. "Тот, что в Усть-Каменогорске, достаточно давно проживает в Казахстане и имеет вид на жительство в нашей стране", - пояснила Азимова.