Страны Запада осудили признание Россией ДНР и ЛНР и готовятся ввести санкции

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Решение президента РФ Владимира Путина признать Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) предсказуемо вызвало негативную реакцию в странах НАТО и у их партнеров. На Западе расценили это решение как нарушение международного права, а также суверенитета и территориальной целостности Украины.
США и Великобритания уже объявили о намерении ввести против России санкции, вопрос новых рестрикций изучают также Евросоюз, Канада и Япония. В Киеве подчеркнули, что "не намерены никому отдавать свои территории".
ТАСС собрал ключевые мнения по теме признания Россией республик Донбасса, прозвучавшие за рубежом минувшей ночью.
Украина "ничего не отдаст"
Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к жителям страны расценил действия России как "нарушение суверенитета и территориальной целостности" его страны. Признание ДНР и ЛНР, по его словам, "может означать односторонний выход России из минских договоренностей".
"Мы ничего никому не отдадим", - заявил Зеленский. Он отметил, что Украина "верна политико-дипломатическому урегулированию", но при этом "в соответствии со статьей 51 Устава ООН оставляет за собой право на индивидуальную и коллективную самооборону".
Украинский президент сообщил, что уже провел телефонные переговоры с рядом зарубежных лидеров и инициировал проведение экстренных заседаний Совета Безопасности ООН и ОБСЕ, а также созыв саммита стран "нормандской четверки" (Россия, Украина, Франция, Германия).
МИД Украины призвал к "применению против России болезненных санкций".
Запад и партнеры
В указе президента США Джо Байдена признание ДНР и ЛНР названо противоречащим "обязательствам России в рамках минских соглашений" и создающим "необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов". Госсекретарь Энтони Блинкен пообещал "быстрый и решительный ответ <...> в координации с партнерами". При этом войска на Украину Вашингтон отправлять не намерен, указал на брифинге представитель администрации США высокого ранга.
"Очевидным нарушением международного права" и "вопиющим нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины" назвал решение Москвы премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. По его мнению, страны Запада теперь должны "как можно сильнее надавить" на российское руководство. При этом политик считает, что еще "можно вернуться назад".
С осуждением решения Москвы как "одностороннего нарушения международных обязательств" выступил Елисейский дворец. С "решительным осуждением" шага Москвы выступил и канцлер Германии Олаф Шольц, который пришел к согласию с президентами Франции и США, что это "не останется без ответа". К жесткой позиции и немедленным санкциям против РФ призвали президент председательствующей в ОБСЕ Польши Анджей Дуда и руководство стран Балтии.
МИД Турции заявил, что считает признание независимости ДНР и ЛНР "неприемлемым" и "отвергает его". С осуждением действий Москвы выступил Токио, заявив, что в координации с партнерами рассматривает варианты "жесткого ответа" на решение РФ.
Назвав решение Москвы "неприемлемым, необоснованным и неоправданным", премьер-министр Австралии Скотт Моррисон призвал российские власти "немедленно и безоговорочно" отказаться от признания ДНР и ЛНР. Он также заявил, будто Россия "вторглась на суверенную территорию Украины".
Новые санкции
Президент США своим указом немедленно ввел запрет на инвестиции в ДНР и ЛНР, а также проведение с ними любых торговых операций, включая товары, услуги и технологии. Документом разрешается вводить санкции против тех, кто ведет деятельность в ДНР и ЛНР.
По словам постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд, во вторник будут введены санкции уже в отношении России. К такому же шагу уже готовы Канада и Великобритания. Однако по словам руководителей МИД этих стран, речь идет об "отдельных санкциях", отличающихся от запланированных на случай "военного вторжения" России на Украину.
За введение "точечных европейских санкций" высказался президент Франции. Упоминали о санкциях и официальные представители других европейских стран, а также Японии и Австралии.
Нейтральные страны против
Традиционно выступающие с нейтральных позиций страны выступили в общем для Запада ключе, не поддержав признание ЛНР и ДНР. Австрия призвала Россию отменить свое решение и, как и Финляндия, заявила о координации своего ответа с ЕС.
МИД Швейцарии назвал признание независимости республик Донбасса "грубым нарушением международного права" и призвал Москву "соблюдать свои международные обязательства и пересмотреть свои действия".
По мнению президента Сербии Александара Вучича, решение Москвы "де-факто и по существу меняет мировой порядок" и ставит Сербию перед сложным выбором, поскольку Белград подвергнется давлению Брюсселя, требующего единой позиции Европы. При этом в Сербии "есть 85% граждан, которые, что бы ни случилось, как бы ни случилось, будут на стороне России".
На международном уровне
Генсек ООН Антониу Гутерриш "очень обеспокоен" решением России. Руководитель организации "рассматривает решение РФ как нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины, не соответствующее принципам Устава ООН", и "призывает к мирному урегулированию конфликта на востоке Украины в соответствии с минскими договоренностями, закрепленными резолюцией Совета Безопасности 2202".
Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид, а также председатель и генеральный секретарь Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргарета Седерфельт и Роберто Монтелла осудили решение России признать ДНР и ЛНР, назвав его "нарушением международного права и основополагающих принципов ОБСЕ". Они призвали Россию "немедленно отменить это решение". С призывом об отмене решения выступила и генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.