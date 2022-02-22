Страны Запада осудили признание Россией ДНР и ЛНР и готовятся ввести санкции

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Решение президента РФ Владимира Путина признать Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) предсказуемо вызвало негативную реакцию в странах НАТО и у их партнеров. На Западе расценили это решение как нарушение международного права, а также суверенитета и территориальной целостности Украины.

США и Великобритания уже объявили о намерении ввести против России санкции, вопрос новых рестрикций изучают также Евросоюз, Канада и Япония. В Киеве подчеркнули, что "не намерены никому отдавать свои территории".

ТАСС собрал ключевые мнения по теме признания Россией республик Донбасса, прозвучавшие за рубежом минувшей ночью.

Украина "ничего не отдаст"

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к жителям страны расценил действия России как "нарушение суверенитета и территориальной целостности" его страны. Признание ДНР и ЛНР, по его словам, "может означать односторонний выход России из минских договоренностей".

"Мы ничего никому не отдадим", - заявил Зеленский. Он отметил, что Украина "верна политико-дипломатическому урегулированию", но при этом "в соответствии со статьей 51 Устава ООН оставляет за собой право на индивидуальную и коллективную самооборону".

Украинский президент сообщил, что уже провел телефонные переговоры с рядом зарубежных лидеров и инициировал проведение экстренных заседаний Совета Безопасности ООН и ОБСЕ, а также созыв саммита стран "нормандской четверки" (Россия, Украина, Франция, Германия).

МИД Украины призвал к "применению против России болезненных санкций".

Запад и партнеры

В указе президента США Джо Байдена признание ДНР и ЛНР названо противоречащим "обязательствам России в рамках минских соглашений" и создающим "необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов". Госсекретарь Энтони Блинкен пообещал "быстрый и решительный ответ <...> в координации с партнерами". При этом войска на Украину Вашингтон отправлять не намерен, указал на брифинге представитель администрации США высокого ранга.

"Очевидным нарушением международного права" и "вопиющим нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины" назвал решение Москвы премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. По его мнению, страны Запада теперь должны "как можно сильнее надавить" на российское руководство. При этом политик считает, что еще "можно вернуться назад".

С осуждением решения Москвы как "одностороннего нарушения международных обязательств" выступил Елисейский дворец. С "решительным осуждением" шага Москвы выступил и канцлер Германии Олаф Шольц, который пришел к согласию с президентами Франции и США, что это "не останется без ответа". К жесткой позиции и немедленным санкциям против РФ призвали президент председательствующей в ОБСЕ Польши Анджей Дуда и руководство стран Балтии.