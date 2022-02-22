Глава Минобороны Румынии заявил о появлении "нового миропорядка" после признания ДНР и ЛНР

БУХАРЕСТ, 22 февраля. /ТАСС/. Министр национальной обороны Румынии Василе Дынку считает, что в настоящее время возникает новый миропорядок, при котором международное право больше не будет соблюдаться. Такое мнение он высказал во вторник в интервью Радио Румынии , комментируя решение РФ признать независимость Донецкой и Луганской народных республик.

"В этот момент рождается, по сути, новый порядок, когда больше не соблюдается ни один из принципов, например, [принципов] Хельсинки, согласно которым международное право гарантирует общей волей всех государств независимость, территориальную целостность и волю государств выбирать военные союзы и другие формы организации", - сказал он.

"Последуют невиданные экономические санкции, и эти санкции, конечно, повлияют не только на тех, на кого они направлены, но и на других, торговых и экономических партнеров. Это потрясение, которое затронет весь мир", - считает глава румынского военного ведомства. Он также выразил опасения насчет возможности вооруженного конфликта "с побочными эффектами, связанными с миграцией, нарушениями в области энергоснабжения и банковских операций".

"Ни в коем случае не ожидаются действия НАТО на Украине, - утверждал Дынку. - Этого не позволяет Договор НАТО и международные законы. НАТО не может нарушать международное право, однако вероятно, усилится, так сказать, фортификация обороны на восточном фланге, где находится и Румыния. <...> В этой ситуации нет перспективы войны, однако мы готовы к ситуации, в которой будут последствия, связанные с этим все более вероятным конфликтом к востоку от Румынии". "Мы готовы к любому сценарию, <...> ко всем возможностям, в том числе к самым плохим", - подчеркнул он.

По словам главы Минобороны, Румыния поддержит экономические санкции в отношении РФ. "Мы находимся в этом европейском концерте, мы выступаем за уважение международного права и за санкции против государств, которые не уважают независимость и суверенитет других государств".