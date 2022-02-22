В США сообщили, что объявят о санкциях в отношении России в ближайшие часы

НЬЮ-ЙОРК, 22 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты объявят новые санкции против России за признание ДНР и ЛНР в ближайшие часы. Об этом сообщил во вторник заместитель помощника президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джон Файнер в эфире телеканала​​​​​​​ MSNBC .

Что сказал Путин в обращении к россиянам

Признание Донбасса и предостережение Киеву. Что сказал Путин в обращении к россиянам

"Вы увидите значительные шаги касательно санкций против РФ в ближайшие часы", - сказал он.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Байден в ответ на это решение Москвы подписал в понедельник указ о санкциях, который, помимо прочего, устанавливает запрет для американцев на финансирование и инвестиции в ДНР и ЛНР, а также на торговлю с ними. Документ предоставляет администрации США полномочия вводить санкции в отношении лиц, ведущих деятельность в ДНР и ЛНР.