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Reuters: США усилят восточный фланг НАТО, направив в Балтику 800 военных и технику

ТАСС, 23 февраля. Соединенные Штаты передислоцируют 800 военных из Италии в Балтийский регион, а также направят до восьми самолетов F-35 ("Эф-35") на восточный фланг НАТО. Об этом сообщило во вторник агентство Рейтер со ссылкой на официальный источник в Министерстве обороны США.

По его данным, американские власти также направят 32 боевых вертолетов AH-64 Apache.

"Эти дополнительные силы перенаправлены для спокойствия наших союзников по НАТО, сдерживания любой потенциальной агрессии против государств-участниц", - заявил американский чиновник, отметив, что подкрепление из Соединенных Штатов задействовано не будет.

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