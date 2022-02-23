Замглавы ЕК считает ошибкой исключение президента РФ из санкционного списка Евросоюза

ПРАГА, 23 февраля. /ТАСС/. Заместитель председателя Европейской комиссии (ЕК), еврокомиссар по вопросам транспарентности Вера Юрова считает ошибкой исключение из нового списка антироссийских санкций Евросоюза президента РФ Владимира Путина. Ее слова приводит в среду газета Hospodarske Noviny .

"Владимир Путин должен быть первым в списке [санкций ЕС против РФ]", - утверждала Юрова. По ее мнению, исключение президента России из этого списка было ошибкой.

Новый пакет санкций ЕС против России из-за ситуации на Украине будет окончательно утвержден в среду. Как заявил во вторник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, новый пакет включает санкции против 351 депутата Госдумы, проголосовавшего за независимость Донбасса. Кроме того, ЕС включил в черный список 27 физических и юридических лиц.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны РФ - обеспечить поддержание мира на их территориях.