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Молния

AP: США выслали второго по значимости российского дипломата из страны

США выслали второго по значимости российского дипломата из страны - AP.

Санкции в отношении России
Британия ввела санкция против ВТБ, "Аэрофлота", Ростеха и ограничила вклады россиян
Кроме того, Великобритания запретит российским компаниям торговать в долларах и фунтах
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