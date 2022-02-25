Япония не исключила санкций против Белоруссии из-за ситуации вокруг Украины

ТОКИО, 25 февраля. /ТАСС/. Правительство Японии не исключает введения санкций против Белоруссии в связи с ситуацией вокруг Украины и военной операцией РФ. Об этом в пятницу на регулярной пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

"Что касается санкций против Белоруссии, то мы будем реагировать соответствующим образом в сотрудничестве с международным сообществом, в первую очередь с G7", - сказал он.

Ранее премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон заявил, что власти Великобритании введут новые санкции против Белоруссии в связи с "ее ролью в нападении на Украину". Лидеры страны Евросоюза также намерены обсудить введение рестрикций против Минска. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в свою очередь заявлял, что белорусские войска не принимают участия в спецоперации.

Президент России Владимир Путин утром 24 февраля заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.