Глава МИД Японии подтвердил готовность предоставить Украине $100 млн в кредит

ТОКИО, 25 февраля. /ТАСС/. Япония готова оказать Украине срочную помощь в виде кредита на сумму $100 млн в связи с обострением обстановки и началом военной операции РФ. Об этом японский министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси заявил в пятницу в ходе своего телефонного разговора со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Как отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства, Хаяси также высказал позицию Японии по поводу операции РФ, назвав ее "нарушением международного права, а также нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины". Кроме того, японский министр рассказал о новых санкционных мерах в отношении России.

В рамках введенных против России дополнительных санкций Япония запрещает выдачу виз гражданам РФ, замораживает активы ВЭБ, Промсвязьбанка и банка "Россия", а также ограничивает экспорт товаров организациям, связанным с военным сектором. При этом энергетический сектор был исключен из сферы санкций против РФ по согласованию с США и другими государствами. Ранее Токио также объявил о запрете на экспорт в ДНР и ЛНР, а также о запрете на выдачу виз представителям республик. Кроме того, введен запрет на любые операции с российскими государственными ценными бумагами в Японии.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.