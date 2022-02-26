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Санкции в отношении России
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МИД Японии опубликовал детали первой части санкций из-за ситуации вокруг Украины

В него включены 24 представителя руководства Донецкой и Луганской народных республик
Токио AP Photo/Alessandra Tarantino
Описание
Токио
© AP Photo/Alessandra Tarantino

ТОКИО, 26 февраля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Японии в субботу опубликовало детали первой части санкций, введенных из-за ситуации вокруг Украины. Список мер обнародован на сайте ведомства, они вступают в силу с сегодняшнего дня.

В частности, в него включены 24 представителя руководства Донецкой и Луганской народных республик. В отношении них Япония вводит запрет на выдачу виз, также их активы в случае обнаружения будут заморожены.

Кроме того, японский МИД конкретизировал запрет на операции с ценными бумагами в Японии. Он затронет российское правительство, Центробанк РФ и государственные организации РФ. С сегодняшнего дня также вводятся меры по заморозке активов банка "Россия" - одного из трех финансовых учреждений, оказавшихся под санкциями Токио.

Теги
ЯпонияСанкции в отношении России
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