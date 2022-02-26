В МИД ЛНР назвали продуктивным диалог с Лавровым

"Очень продуктивная встреча, деловой очень разговор. Прежде всего, обозначены те задачи, которые встали в рамках реализации договора [о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи], подписанного недавно между ЛНР и РФ. Этот договор ставит перед нами массу задач", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Министр отметил, что ему понравилось "полное понимание ситуации и сочувствие к людям, которые восемь лет жили в условиях обстрелов украинскими националистами".

Помимо этого, Дейнего подчеркнул, что в ближайшее время ЛНР будет выходить на контакт со странами, которые могут потенциально признать республику. По его словам, в республике существует проблема нахождения иностранных граждан на ее территории, работа велась, но сейчас будет осуществляться прозрачнее для мирового сообщества.

В пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров провел переговоры с первым заместителем главы МИД Донецкой Народной Республики (ДНР) Сергеем Пересадой и руководителем МИД ЛНР Владиславом Дейнего. Лавров сообщил, что обсудил с Пересадой и Дейнего открытие дипломатических представительств ЛНР и ДНР в Москве и российских посольств в Донецке и Луганске. Также в МИД России состоялась церемония обмена грамотами о ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между странами.