Джонсон заявил о необходимости намного более жестких санкций против РФ, включая SWIFT

ЛОНДОН, 27 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о необходимости введения намного более жестких санкций в отношении России. Интервью с ним транслировал в субботу телеканал Sky News .

"Да, мы должны делать больше. Необходимо гарантировать, что мы задействуем намного более жесткие экономические санкции, в том числе [отключение России от международной межбанковской системы] SWIFT. Весь ужас происходящего на Украине становится все больше понятен западной аудитории, что в свою очередь усиливает давление на западных политиков. Мы должны действовать сообща и делать больше", - сказал глава правительства.

Джонсон усомнился в возможности дипломатического диалога с Россией, выступив с утверждением, что переговоры РФ с Западом, которые шли в последние месяцы, "были фарсом", а у Москвы не было намерения менять свой курс. Он также заявил, что Соединенное Королевство, "конечно же, будет" помогать беженцам покидать Украину и примет их на своей территории.

Отвечая на вопрос о возможности участия британцев в соревнованиях с участием российских спортсменов, премьер-министр заявил о "невозможности нормальных спортивных отношений" с Россией.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

В ответ на действия РФ Великобритания с четверга начала вводить санкции против российских физических лиц, банков и компаний.