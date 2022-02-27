Лукашенко заявил, что фиксировались случаи завоза оружия из Украины в Белоруссию

"Нам сначала оружие завезли с территории Украины, затем туда еще до 2020 года побежали наши беглые. В их (украинских - прим. ТАСС) лагерях готовили бандформирования, и не только для войны на Донбассе, но и для провокаций у нас в Беларуси", - сказал Лукашенко журналистам в воскресенье после голосования на референдуме.

По словам Лукашенко, разразившийся на Украине конфликт может усугубиться, поэтому войну надо прекратить.

"Конфликт, который разразился на Украине, - это цветочки. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Если дальше так будет продолжаться, вырастут ягодки. И ни в каком бункере - ни в американском, ни в каком-то другом - он [президент Украины Владимир Зеленский] не спрячется. Поэтому сегодня надо прекратить войну", - заявил Лукашенко.

"Я бы сейчас это даже не назвал войной, это конфликт. День, два - будет война, а через три дня - мясорубка", - добавил он.

Лукашенко заявил, что Зеленскому надо обращаться к украинскому народу, а не белорусскому.

"Весь Мозырьский завод работал на Украину. Свои они заводы уничтожили. Надо было удобрение - давали, сеять - помогали. Все делали, что только можно. Что мы получили? И он сегодня выходит там, не знаю, после "бодуна", в этой сорочке или майке, и начинает обращаться к белорусскому народу. Так к белорусскому народу есть кому обращаться, он пусть лучше обращается к украинскому народу и отвечает за то, что происходит сегодня в Украине", - заявил глава республики.

Ранее в воскресенье Зеленский опубликовал видео, в котором по-русски обратился к белорусскому народу. Он рассказал о происходящих в стране военных действиях и заявил, что Украина готова вести переговоры с Россией о прекращении конфликта, но не на территории Белоруссии.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.