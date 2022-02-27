Великобритания поддержала призыв Зеленского к иностранцам отправляться на Украину

ЛОНДОН, 27 февраля. /ТАСС/. Власти Великобритании поддерживают призыв президента Украины Владимира Зеленского к иностранцам приезжать на Украину и вступать там в подразделения территориальной обороны. Об этом в воскресенье заявила глава МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс в интервью вещательной корпорации Би-би-си .

"Я полностью [поддерживаю]. Народ Украины сражается за свободу и демократию не только ради Украины, но и ради всей Европы. Если люди захотят оказать помощь в борьбе, я бы поддержала это", - сказала она. Трасс отметила, что Лондон будет поставлять украинским властям вооружение и гуманитарную помощь, а также задействует механизмы экономической помощи.

В воскресенье издание "Укринформ" сообщило, что Зеленский объявил о формировании в стране иностранного легиона территориальной обороны. По его данным, украинский президент указал, что все, кто хочет, могут приехать и "встать бок о бок" с украинцами. Он напомнил, что, согласно президентскому указу от 2016 года, иностранцы могут служить в Вооруженных силах Украины и силах территориальной обороны. Как указывает издание, из иностранцев будет формироваться отдельное подразделение - Интернациональный легион территориальной обороны Украины.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.