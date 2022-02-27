Президент Словении приветствует готовность России и Украины провести переговоры

ЛЮБЛЯНА, 27 февраля. /ТАСС/. Президент Словении Борут Пахор приветствует готовность России и Украины провести переговоры. Об этом политик сообщил в воскресенье на своей странице в Twitter .

"Я приветствую готовность России и Украины провести переговоры без каких-либо условий на белорусской границе. Я желаю, чтобы шаг за шагом спор был урегулирован мирным путем", - говорится в сообщении.

Ранее глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что в воскресенье с украинской стороной была достигнута договоренность о проведении переговоров в Гомельской области Белоруссии. Делегация РФ уже выехала из Минска к месту встречи.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.