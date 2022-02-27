Главы МИД G7 обсудили Украину и санкции против России

ТОКИО, 27 февраля. /ТАСС/. Главы МИД Группы семи провели в воскресенье совещание в формате онлайн, в ходе которого обсудили ситуацию вокруг Украины, военную операцию РФ и санкции против Москвы. Об этом сообщило японское внешнеполитическое ведомство.

Отмечается, что участники совещания "решительно осудили вторжение России на Украину, поделились имеющейся информацией об обстановке в различных районах Украины, а также обсудили дальнейшие меры, включая санкции". Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси доложил о решении Токио ввести санкции против представителей руководства РФ, включая президента Владимира Путина, и присоединиться к политике отключения некоторых российских банков от международной межбанковской системы SWIFT.

Вторая половина переговоров проходила при участии украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, который выразил признательность членам объединения за поддержку Киева.

Последний раз страны G7 проводили видеоконференцию по Украине с участием лидеров 24 февраля.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.