Bloomberg: ЕС может ввести санкции против богатейших людей России и СМИ

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Евросоюз обсуждает возможность введения санкций против высших должностных лиц государственных компаний и СМИ РФ, а также некоторых из богатейших людей страны. Об этом сообщило в воскресенье агентство Bloomberg со ссылкой на документ.

ЕС ввел самый серьезный с 2014 года блок санкций против России

По его данным, под ограничения могут попасть основатель и крупнейший акционер холдинга USM Алишер Усманов, совладелец "Альфа-Групп" Михаил Фридман, председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен, а также председатель совета директоров и основной акционер "Северстали" Алексей Мордашов. Кроме того, ЕС рассматривает возможность введения санкций против пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Ранее главы МИД Евросоюза согласовали новые санкции против России, пообещав расширить черный список. Как заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, перечень будет составлен и опубликован в понедельник. В него войдут российские олигархи и бизнесмены, внесение которых в черный список окажет значительное экономическое воздействие, а также политические фигуры.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи.

Западные страны в ответ на это ввели санкции - как персональные, так и секторальные, в том числе касающиеся госдолга и банковского сектора РФ.