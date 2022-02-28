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Bloomberg: ЕС может ввести санкции против богатейших людей России и СМИ

Также Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова
© AP Photo/Francisco Seco

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Евросоюз обсуждает возможность введения санкций против высших должностных лиц государственных компаний и СМИ РФ, а также некоторых из богатейших людей страны. Об этом сообщило в воскресенье агентство Bloomberg со ссылкой на документ.

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По его данным, под ограничения могут попасть основатель и крупнейший акционер холдинга USM Алишер Усманов, совладелец "Альфа-Групп" Михаил Фридман, председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен, а также председатель совета директоров и основной акционер "Северстали" Алексей Мордашов. Кроме того, ЕС рассматривает возможность введения санкций против пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Ранее главы МИД Евросоюза согласовали новые санкции против России, пообещав расширить черный список. Как заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, перечень будет составлен и опубликован в понедельник. В него войдут российские олигархи и бизнесмены, внесение которых в черный список окажет значительное экономическое воздействие, а также политические фигуры.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи.

Западные страны в ответ на это ввели санкции - как персональные, так и секторальные, в том числе касающиеся госдолга и банковского сектора РФ.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичМордашов, Алексей АлександровичУсманов, Алишер БурхановичАвен, Петр Олегович
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