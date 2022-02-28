Пасечник: Украина начинает активно использовать тактику ведения диверсионной войны

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировали диверсионную деятельность, при отступлении они минируют мосты и переправы, уничтожают все на своем пути. Об этом заявил в понедельник глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

"Обстановка на фронте стабильно напряженная. Наши войска планово продвигаются вперед, но сложность возникла в том, что противник начал применять новую тактику: в густонаселенные пункты заводится боевая техника - "Грады", "Смерчи", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24". Глава республики добавил, что ВСУ прикрываются мирными жителями, как щитом.

Это, по его словам, замедляет действия армии республики, поскольку ее основная задача - сберечь жизни мирного населения. "Отходя, противник минирует и уничтожает все на своем пути. На сегодняшний день на территории республики, отходя, противник уничтожил все мосты, все переправы. Сегодняшняя ночь показала, что противник начинает активно использовать тактику ведения диверсионной войны", - заявил Пасечник.

В одном из освобожденных в понедельник населенных пунктов, обратил внимание он, ночью был бой. Украинские силовики "переоделись в форму военнослужащих Луганской Народной Республики и начали расстреливать мирных жителей". Народная милиция предпринимает все возможные попытки по выявлению диверсантов, подчеркнул глава республики.

Говоря об обстановке в республике в целом, Пасечник отметил, что она стабильная.

Указ о мобилизации все еще действует в ЛНР. "На сегодняшний день еще действует указ о мобилизации", - сказал Пасечник.

"То есть в случае необходимости мы сможем осуществлять добор не хватающих нам людей. На территории республики, безусловно, военное положение объявлено, мы в состоянии войны. Поэтому выполняем все необходимые мероприятия, как говорится "все для фронта, все для победы", - пояснил Пасечник, отметив, что в данный момент сил хватает.

В понедельник глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что мобилизация в ДНР приостанавливается.

Обстановка в республике

Обстановка в Луганской Народной Республике стабильная, водопровод и газ работают без перебоев, медикаментов и продуктов питания хватает в достаточном количестве, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник. "Обстановка в самой республике абсолютно стабильная, все системы жизнеобеспечения работают стабильно: свет, газ, вода, все в полном объеме подается, аптеки, продукты питания, все организовано, есть подвоз. Жители республики не испытывают ни в чем трудностей", - сказал он.

Заместитель председателя Народного совета ЛНР Олег Коваль добавил, что в Луганске спокойно, люди воспринимают ситуацию положительно. По его словам, в банкоматах очередей нет, магазины работают, жизнеобеспечение в городе в хорошем состоянии.

По словам Пасечника, власти ЛНР не имеют претензий к сотрудникам украинских администраций на освобожденных территориях, никаких преследований не будет. "У нас нет абсолютно никаких претензий к тем людям, которые не держали в руках оружие, не расстреливали мирное население Донбасса, каковым и являются, в общем-то, представители администраций", - сказал он.

"Они [сотрудники администраций] всего лишь выполняли задачи по жизнеобеспечению жителей вверенных им территорий. Поэтому мы с ними организовываем работу, мы им ставим задачи, они охотно идут на контакт. Я думаю, что мы и в дальнейшем продолжим с ними работать. В наших планах каких-то репрессий, преследований и иных прочих мероприятий однозначно не запланировано", - подчеркнул он.

Глава республики отметил, что люди на подконтрольных Киеву территориях Донбасса были запуганы. "Мы защищаем наших жителей, мы не завоевываем эти территории, мы освобождаем наши территории от профашистского киевского режима", - сказал он.

Пасечник также добавил, что сотрудники администрации освобожденного поселка Станица Луганская остаются на местах и охотно идут на контакт.