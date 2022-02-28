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Военная операция на Украине

МИД Италии рекомендует своим гражданам, находящимся в РФ, вернуться на родину

В ведомстве напомнили о принятом решении о закрытии воздушного пространства Италии для российских самолетов с 27 февраля
Здание МИД Италии Kaga tau/CC BY-SA 4.0/Wikimedia Commons
Описание
Здание МИД Италии
© Kaga tau/CC BY-SA 4.0/Wikimedia Commons

РИМ, 28 февраля. /ТАСС/. Всем итальянским гражданам, временно находящимся в РФ, рекомендовано вернуться на родину, а также отложить запланированные ранее поездки в страну. Такая рекомендация содержится в опубликованном в понедельник заявлении на сайте кризисного центра МИД.

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В частности, в сообщении напоминается о принятом решении о закрытии воздушного пространства Италии для российских самолетов с 27 февраля. "Учитывая эту меру и возможные дальнейшие ограничения, рекомендуется гражданам, временно находящимся на территории РФ (туристам, студентам, людям, находящимся в деловых поездках), организовать возвращение на родину любым коммерческим транспортом", - говорится в заявлении.

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Военная операция на Украине. Онлайн
Военная операция на Украине.
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