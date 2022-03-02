Премьер непризнанного Косова запросил вступление в НАТО и ЕС

БЕЛГРАД, 2 марта. /ТАСС/. Премьер-министр непризнанного Косова Альбин Курти попросил принять самопровозглашенное образование в НАТО и ЕС. Об этом он сообщил в среду журналистам.

"Мы хотим в ЕС и НАТО. Если нас примут, это будет лучше для народа Косова, для республики, и для всего региона и мира", - цитирует Курти портал Kosovo Online.

Ранее министр обороны непризнанного Косова Арменд Мехай потребовал ускоренного вступления непризнанного образования в НАТО, а также создания на территории Косова постоянной американской базы. Мехай заявил, что Приштина "осознает вызовы, угрозы и потенциальные риски" и призвал "действовать сегодня", чтобы не допустить "непредвиденного развития событий в регионе, континенте и мире".

Глава МИД Сербии Никола Селакович в свою очередь заявил, что попытки непризнанного Косова вступить в НАТО дестабилизируют Балканский регион.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года и в последние годы активно пытается вступить в международные организации, включая ЮНЕСКО и Интерпол. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств - членов Евросоюза.