Компартия Греции осудила запрет на вещание Sputnik и RT

АФИНЫ, 3 марта. /ТАСС/. Компартия Греции (КПГ) считает запрет на вещание телеканала RT и работу агентства Sputnik неприемлемой и опасной акцией, целью которой является господство пропаганды и фальшивых новостей со стороны НАТО и ЕС, и требует отменить их блокировку.

"Прерывание новостного вещания в Греции новостными сетями Russia Today и Sputnik с помощью блокировки соответствующих сайтов является неприемлемым и опасным действием, подпитывающим угрозы в адрес журналистов и сотрудников этих СМИ", - говорится в сообщении.

По мнению компартии, эта акция на самом деле не направлена против "вторжения России на Украину", против которого высказалась КПГ, а является частью усилий по преобладанию пропаганды и ложных новостей, которые в одностороннем порядке публикуются евроатлантической стороной и используются правительством для оправдания участия Греции в империалистической войне.

"Одно дело критиковать новости или информацию, которые транслируются всеми СМИ (и вышеперечисленными), а другое - соглашаться с неприемлемым блокированием СМИ и журналистов, в зависимости от того, нравится или нет контент тех, кто транслирует, - подчеркнула КПГ. - Правительство несет огромную ответственность за эту практику, которая открывает опасные пути, и поэтому она должна прекратиться немедленно".

Евросоюз запретил со 2 марта вещание на территории сообщества телеканала RT и работу агентства Sputnik. Соответствующие нормативные акты опубликованы в среду в "Официальном журнале ЕС".

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.